米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23） 米2年債 3.630（+0.054） 米10年債4.157（+0.072） 米30年債4.737（+0.072） 期待インフレ率2.311（+0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。この日発表の民間の米経済指標が予想を上回る内容となったことから利回りも上昇。特にＩＳＭ非製造業景気指数は８カ月ぶり高水準となり、仕入れ価格が３年ぶりの高水準