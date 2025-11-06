次回11月12日（水）よる10時〜 第6話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。堀部圭亮が第6話にゲスト出演決定！堀部が演じるのは、医師で江の島にある岩瀬医院の院長・岩瀬遥（いわせはるか）役。八神結以（桜田ひより）と林田大介（佐野勇斗）は、再び八神慶志（北村一輝）の元を逃れ行く当てもなく江の島に辿り着いた。しかし翌朝、結以が高熱を出してしまう。大