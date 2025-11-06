高市首相は5日も国会論戦に臨みました。国民民主党の玉木代表が、「年内の衆議院解散を考えているのか」と質問しました。■“年内解散”の可能性について踏み込んだ場面も国会論戦2日目。質問に立ったのは、始まる前に「（高市首相への代表質問）30分の枠で40問くらい聞きます」と語っていた、国民民主党の玉木代表です。論戦は「物価高」のテーマから始まりました。国民民主党・玉木代表「12月末までの年内に講じることができる物