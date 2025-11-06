中村倫也が主演する2026年1月放送スタートのK‐POP版“スポ根”ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）に、“最強ライバル”として5人組ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）が登場することが明らかになった。圧倒的センター・リョウ役を岩瀬洋志が務め、ほかメンバー役として志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN、ISAACが出演する。【写真】ライバルグループ・TORINNERからも目が離せない！メンバー全員チェック本作は、世