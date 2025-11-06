桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第5話が5日に放送。ラストの結以（桜田）の言葉に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』第5話を写真で振り返り！本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は