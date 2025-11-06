三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第6話が5日に放送され、芝居の感想を巡ってリカ（二階堂ふみ）が樹里（浜辺美波）に詰問すると、ネット上には「攻撃力高すぎ」「バッチバチやwww」「怖い」といった反響が寄せられた。【写真】うる爺（井上順）の芝居を完コピする警官・六郎（戸塚純貴）「夏の夜の夢」初日公演を