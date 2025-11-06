◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第３日Ｂブロック▽明大１―１東大（５日・神宮）明大は最速１５３キロ右腕の三田村悠吾（１年＝千葉黎明）が同点の９回に５番手救援。無死満塁のピンチを招いたが、この日最速１５２キロの直球で３者連続三振に斬った。「あまり点数が入らない試合展開で、厳しい場面は来ると思いました。最後はしっかり踏ん張って投げようと。気持ちを込めて『勝たせるぞ』と投げました」千葉