１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。今回の特徴として、政治・社会系ワードの増加とスポーツ系はゼロという結果となった。政治・社会系は「オールドメディア」「古古古米」「戦後８０年／昭和１００年」「卒業証書１９・２秒」「トランプ関税」「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」「物価高」「