◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第３日Ａブロック▽慶大６―１早大（５日・神宮）５連覇を目指す慶大が早大に勝利。Ａブロック１位通過となった。６日にはＢブロック１位・明大との決勝に臨み、頂点を狙う。フレッシュチームの主将を務める服部翔（かける）内野手（２年＝星稜）が、４打数２安打４打点の活躍を見せた。「９番・三塁」でスタメン出場。２回には左前適時打で貴重な追加点をたたき出すと、３回２死