スズキ株式会社は、小型乗用車の新型「クロスビー」が2026年次RJCカー オブ ザ イヤー（主催：日本自動車研究者ジャーナリスト会議）の「6ベスト」に選出されたと発表した。 「6ベスト」は、選考対象車の中から最終選考に進む6台を選出するもので、スズキ車の選出は昨年の「スイフト」などに続き2年連続17回目となる。新型クロスビーは、広い室内空間と個性的なデザインに加え、先進装備や燃費性能