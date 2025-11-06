プレナスなでしこリーグ2025の表彰式が5日に行われ、最優秀選手賞は静岡SSUボニータのFW・横山久美選手が初受賞しました。横山選手はリーグ戦で16得点をあげ得点王、さらにベストイレブンにも輝きました。受賞スピーチで横山選手は「チームを移籍して1年目なんですけど、若い子がベテランの背中を見てうまくなりたいという思いで、日々きつい練習も一緒にやってくれてすごく充実した1年だった。普通は優勝チームから選ばれてもおか