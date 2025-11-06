人気寿司チェーン・すしざんまい。その創業者である「喜代村」社長の木村清氏は、どのようにしてすしざんまいを、誰もから愛される人気チェーンへと育て上げたのか。【画像】本店開店当初のすしざんまい◆◆◆4年連続で最高級の初物マグロを落札落札の瞬間、豊洲市場ではどよめきと拍手が沸き起こった。2019年1月5日、築地から移転後初めてのマグロの初競り。青森県大間産のクロマグロの落札価格は、なんと3億3360万円だった。13