三菱UFJフィナンシャル・グループ社長の亀澤宏規氏と、 Sakana AI 共同創業者・COOの伊藤錬氏は、「融資AI」制作への協働をはじめ、ともに“AIネイティブ”の組織づくりを志している。その内実はどのようなものか。【画像】Sakana AIは2023年に創業した◆◆◆「AI社員」と働く〈今年5月、Sakana AIとMUFGによるパートナーシップ提携がスタートし、MUFGはSakana AI共同創業者の伊藤錬COOを「AIアドバイザー」に招聘した。2023年に