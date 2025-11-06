グラウンドで打撃練習するドジャース・大谷。右はロバーツ監督＝10月、トロント（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は5日、アリゾナ、フロリダ両州で行われる来春のオープン戦の日程を発表し、大谷、山本、佐々木のドジャースは2月21日にアリゾナ州で菊池が所属するエンゼルスと初戦を戦うことが決まった。同州では2月20日に鈴木のカブスがホワイトソックス、ダルビッシュと松井のパドレスがマリナーズと対戦。フロリ