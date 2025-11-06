「広島秋季キャンプ」（５日、日南）広島の１軍投手コーチに就任した石井弘寿氏（４８）が５日、宮崎県日南市での秋季キャンプに合流した。以下、新井貴浩監督との一問一答。◇◇−石井コーチが合流。「対戦相手として見たウチの投手陣の印象というのもあると思う。ピッチャーだけじゃなくてバッターもね。外から見たウチのバッターへの見方があると思うし、１日目から精力的に声をかけてやってくれていた」−味