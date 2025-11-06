フィリピン各地で台風25号による甚大な被害が出ていて、死者は100人を超えました。【写真を見る】台風25号、フィリピンで甚大被害 セブ州で111人死亡勢力強めベトナムに上陸へ台風25号は現在、南シナ海を移動しています。通過したフィリピン各地では被害が拡大していて、現地メディアによりますと、死者は中部セブ州だけで111人に上ったということです。セブ州以外でも10人以上が死亡したとみられていて、犠牲者はさらに増