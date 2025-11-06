きょう(木)は、西日本を中心に晴れ間が広がる一方、東日本の太平洋側では雨が降りやすいでしょう。6時現在、四国や近畿南部、関東南部など太平洋側の一部に雨雲がかかっています。西日本では今、雨の所も午後から日差しが復活する見込みですが、関東では午後もドンヨリとした雲に覆われる見通しです。また、北海道ではゆっくり天気が下り坂で、夕方頃から雨の降り始める所があるでしょう。日中の気温はきのうよりやや高い所が多く