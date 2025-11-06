警視庁機動隊に2025年秋に入隊した隊員らによる訓練が公開されました。訓練では、要人警護中の突発事案への対処方法などが確認されました。約500人の新人隊員は、6日から東京都内の重要施設などで警備に当たる予定で、早川剛史警備部長は「『治安の最後のとりで』として任務を果たしてほしい」と訓示しました。