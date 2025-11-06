災害時に電気自動車を活用するための連携協定が結ばれました。警視庁深川警察署とトヨタモビリティは、災害発生時に電気自動車を救助活動に活用する連携協定を結びました。また、電気自動車の電源で、救助活動に使う機械を動かす訓練も行われました。警視庁は「官民一体となり災害対策に取り組んでいきたい」としています。