平壌市が保安機関を通じて住民の追放事業に着手したことが分かった。23日、デイリーNKの平壌消息筋によると、「平壌市は反社会主義行為や反動思想文化排撃法に抵触する行為を行った市民を追放する事業を市安全局が主導して進めている」と述べ、「『人口整理事業』と呼ばれるこの作業は9月末から本格的に始まり、10月末までに大規模な追放を一段落させ、11月末までに残りの対象者の追放を完了する計画だ」と伝えた。消息筋によれば