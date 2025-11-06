モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が６日までにインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門との誕生日旅行ショットを公開した。１０月３０日が誕生日だったみちょぱは「今回の誕生日旅行はロサンゼルスからのラスベガスへ連れて行ってもらいました〜」と書き始め、「ラスベガスは２人とも初だったからせっかくならって日本で国際免許とってロス→ラスベガスを車で移動したりとにかく盛りだくさんの旅で最高でした」