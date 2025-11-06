突然ですが、「iOS」の正式名称知っていますか？いざ聞かれるとなんだろう…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「iPhone Operating System」でした！「iOS」は、Apple社が開発したiPhoneやiPadなどに使われている基本ソフト（OS）の名前です。もともとは 「iPhone OS」 という名前で、2007年に初代iPhoneとともに登場し、その後2010年に名前が短くされて現在の「iOS」となりました。ちなみに「OS」とは Operating System