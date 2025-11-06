近年の株式市場を牽引する「半導体関連銘柄」半導体とは、電気の伝導性が絶縁体と導体の中間にある物質で、特定の条件下で電気を流したり止めたりできる特性を持つものです。絶縁体は電気を通さない物質、導体は電気を通す物質で、半導体はその中間の物質です。そして、私たちの生活の身近なものの多くに使われています。スマートフォン、コンピュータは言うまでもありませんが、車、家電、医療機器など、現代社会のほぼすべての電