フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。海外のトイレで疲れてしまう訳を語った。体力がない、という高橋は「日本の便座ってあったかいじゃないですか」と、どこのトイレにも大体、温水洗浄便座がついているとした。だが「海外、特にヨーロッパの便座って冷たいので、座るたびに“冷たっ！”ってなるんですよ」と、本来の便座の冷たさに驚くと説明。「