熱海ばたーあんと言えば、熱海で行列のできるあんことバターのテイクアウトショップ。そして熱海は熱海大火(1950年4月13日熱海市中心部で発生し、約3分の1の市街地が焼失した大規模火災)の経験から防災に非常に意識の高く、商店街の清掃を火が出た時にすぐ使えるように!と、消防ホースを使って行うほどの町。毎年、熱海市消防本部が秋の火災予防運動として開催する｢消防ひろば｣に熱海ばたーあんが初協賛し