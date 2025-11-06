ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【トゥルーテンパー】PROJECT X RED プロジェクト Xのフィーリングを変えずに、気持ち「軽く、高く」ができるシャフトです 世界中のツアーで高い使用率を誇る、トゥルーテンパーのアイアン用スチールシャフトで、ダイナミックゴ