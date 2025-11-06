アメリカの連邦最高裁は5日、トランプ関税の合憲性を判断する審理を始めました。最高裁前では、トランプ大統領への抗議活動が行われている様子もみられました。抗議活動に参加する女性は「関税措置発表後、すぐに中国からの製品が値上がりした。私たちの財布を直撃している」と話します。連邦控訴裁は2025年8月、トランプ政権による関税政策は違法との判断を示し、最高裁判所で11月5日、口頭弁論が開かれました。トランプ大統領はS