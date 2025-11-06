国会では5日、労働時間の規制緩和などについて衆参両院で代表質問が行われました。6日は、参議院で参政党の神谷代表らが質問に立ちます。立憲民主党・水岡参院会長：総理が労働時間の規制緩和を検討するよう指示されたとの報道があった。長時間労働や過労死防止との整合性をどのように確保されるのか。高市首相：残業代が減ったことによって、生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業することで、健康を損ねる方が出ることも私自