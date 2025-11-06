ソフトバンクは5日、中村晃外野手（36）が兵庫県尼崎市の病院で腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けたと発表した。復帰まで2〜3カ月の見込み。18年目の今季は116試合に出場して打率2割4分、3本塁打、34打点。10月18日の日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦で一ゴロを放った際に一塁塁審と激突し、持病の腰痛が悪化した。