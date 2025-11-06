ソフトバンクが今オフ獲得を目指す台湾・味全の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）と接触したことが5日、分かった。この日までに来日した徐側と球団関係者が福岡市内で極秘に交渉したとみられる。6日には本拠地みずほペイペイドームなどの施設を“プレゼン”する予定だ。徐は2023年台湾シリーズではMVPを獲得。今季終了後に海外フリーエージェント（FA）権を行使した最速158キロ右腕には、日米の複数球団が獲得に興味を示し