大分県日田市清水町の市医師会立日田准看護学院で1日、戴帽式があり、4月に入学した1年生7人が真新しいナースキャップを身に着け、看護職への決意を新たにした。学院では基礎的な看護知識と技術の学習から、医療現場に出て学ぶ「臨地実習」に移行する節目として戴帽式を実施。7人は三好端学院長からナースキャップを着けてもらい、キャンドルを手にナイチンゲール誓詞を斉唱した。三好学院長が「病院施設での実習が始まりま