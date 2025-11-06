ツーリングバイクによる死亡事故を減らすため、大分、福岡、熊本3県警合同の啓発活動が3日、大分県日田市中津江村の鯛生金山駐車場であった。警察官約20人が、3県の県境に近い駐車場に立ち寄ったライダーにチラシを配布したほか、白バイの展示などで事故防止を呼びかけた。大分県警によると、県内では2020〜24年の5年間、ツーリング中のバイク事故の死者数は13人（うち福岡県のライダーが7人）。13人のうち日田・玖珠地域での