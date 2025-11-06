大分県は5日、インフルエンザの感染者数が増加していることを受け、今季初の注意報を発表した。県内58カ所の定点医療機関から報告された1機関あたりの感染者数は12・81人となり、注意報の基準となる10人を超えた。小中学生を中心に広まっているという。直近1週間（10月27日〜11月2日）に報告された感染者数は743人で、前週の2倍以上に増えた。保健所別では大分市が1機関あたり29・29人と最も多かった。（中野剛史）