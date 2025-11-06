鋼製ワイヤロープの老朽化で開閉を停止しているクラサスドーム大分（大分市横尾）の可動式屋根について、佐藤樹一郎知事は4日の定例記者会見で、早ければ2026年度から3年をかけて復旧を目指す方針を示した。計20本あるワイヤロープ（直径75ミリ）のうち10本を取り換える。事業費は約30億円を予定する。