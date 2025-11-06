8月の記録的な大雨の災害対応について検証する熊本市の有識者による二つの第三者検証委員会のうち、ポンプ場と排水機場の停止に関する検証委の第3回会合が4日、開かれた。これまでの会合を踏まえ、事務局が示した答申案について論議。耐水化対策や非常時の対応で、詳細なマニュアル作成を求める意見などが出た。今月中旬に中間答申を提出する。大雨の際に坪井ポンプ場（中央区坪井5丁目）と山ノ下排水機場（西区花園1丁目）は