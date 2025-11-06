熊本県水俣市の水俣商工会議所は4日、役員改選の臨時議員総会を開き、新会頭にリサイクル業「白井商会」社長の白井正雪氏を選任した。副会頭に君島徳昭氏（君島タクシー代表社員）を新任し、森川武治氏（モナミ社長）と永野利久氏（JNC水俣製造所事務部長）を再任した。任期はいずれも3年。白井氏は2016年から副会頭を3期務めた。同市袋に設ける南九州西回り自動車道のインターチェンジの工事が進む中、「通過点にならないよう