亀山八幡宮（長崎県佐世保市八幡町）の秋の大祭「佐世保くんち」に合わせて、市民が踊りやパレードを繰り広げる市民祭「させぼおくんち」が1〜3日、昨年に続いて開かれた。市民祭主催者は「にぎやかさを取り戻したい」と願った。1日は八幡宮境内での奉納踊りとお旅所の松浦公園への「お下り」があり、最終の3日は「お上り」に続いて境内で踊りが奉納された。こうした神事である「佐世保くんち」に市民参加で花を添えるのが「