熊本県和水町で2019年1月に最大震度6弱を記録した地震により石棺が被災した同町の国史跡「江田船山古墳」について、町教育委員会は、石棺内部に補強フレームを設置するなど最終的な復旧方針を決定した。専門家の町史跡等保存整備審議会（杉井健委員長、4人）に意見を求め、検討を進めてきた。来年3月までに復旧工事を終える予定。石棺は、阿蘇凝灰岩の切石を組み合わせた「横口式家形石棺」と呼ばれる埋葬施設。本震と震度5弱