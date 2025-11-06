被爆体験記や報告書などを所蔵する「国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館」（長崎市）は「させぼピース展」に協力し、これまでに職員が被爆者から聞き取った中から、佐世保に関わりのある人たちの体験記を提供した。救護活動に従事した人たちの証言が少なくない。当時、佐世保海軍病院や針尾海兵団から数百人規模の救護隊が長崎へ派遣された。原爆投下から間を置かずに活動しており「炎熱の下、東西奔走し、傷者を救助収容せり」