長崎港の入り口にかかる女神大橋（長崎市）の開通20周年を記念した「主塔登頂ツアー」が29、30日に開かれる。高さ175メートルの主塔から湾一帯の絶景を見渡せるイベントで、企画した県の担当者は「橋のてっぺんから、360度の大パノラマを楽しんでほしい」と参加者を募集している。女神大橋は2本の主塔から斜めに張ったケーブルで橋げたをつる「斜張橋」で2005年に開通した。全長1289メートル。海面から橋までの高さは約65メー