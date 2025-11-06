長崎県諫早市で初めてとなる道の駅が今月、同市飯盛町上原の国道251号沿いに正式オープンした。ジャガイモ畑に囲まれており、「道の駅251いいもりじゃがーロード」と命名された。県内では12カ所目の道の駅となる。約1万1千平方メートルの敷地に駐車場101台を備える。当面は市が直営し、年間利用者37万人、売上高3億円を見込む。新施設は、直売所や交流スペースがある市の地域振興施設（事業費約7億8200万円）と、県の休憩・