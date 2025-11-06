長崎県平戸市長を4期16年務めた黒田成彦氏（65）が5日、退任した。職員から花束を贈られた市長は「エキサイティングで楽しく有意義な毎日だった。皆さんのこれまでの実績を土台に新市長の元で団結し、困難な道を切り開いてください」と語った。市議や幹部職員らを前に市議会議場であった退任式では、職員を代表して松田隆也副市長が「仕事にはきびしく、職員を育てた。常に新風を吹かせ、平戸のブランドイメージを大きく変えて