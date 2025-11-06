年末に向けて交通事故に気を付けて−。長崎県警によると、例年日没が早まるこの時期は1年のうちで死亡・重傷事故が多発するという。特に今年は、事故による死者が27人（4日時点）で、前年同期と比べて7人増えている。県警はドライバーへの交通指導のほか、歩行者や自転車利用者には反射材の着用を呼びかけている。「こんばんは。最近、日が短くなってきていますね」。4日夕、長崎市幸町の稲佐橋前の交差点で、長崎署員など7人