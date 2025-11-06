長崎県教育委員会は5日、平戸市で江戸時代から続く伝統行事「舘浦（たちうら）の須古踊」を新たに県無形民俗文化財に指定した。子どもを含めた幅広い世代が参加しており、地域を挙げた伝承への意欲の高さなどを評価した。県指定文化財は400件となった。県教委によると、舘浦の須古踊は、同市の生月島南部にある舘浦集落で毎年8月に豊漁や豊作、家内安全を願って行われる。笠をかぶった着物姿の住民たちが集落を練り歩き、神社