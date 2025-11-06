電子マネーを悪用した手口の偽電話詐欺被害を防ごうと、佐賀県は、コンビニで電子マネーカードを購入する人に注意を促す専用の封筒を作成した。各店舗で手渡す際、この封筒に入れることで詐欺の可能性に気づいてもらう狙いがある。10月24日に贈呈式を開き、県内6社のコンビニ関係者が出席した。電子マネーを悪用した詐欺は、だまそうとする相手に電話などで「未納料金がある」「PCのウイルス除去に手数料がかかる」などとうそ