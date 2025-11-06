佐賀県鳥栖市京町の駅前不動産スタジアムで10月29日、合同のテロ対処訓練があり、警察や消防、事業者の関係機関が連携を確認した。鳥栖署によると、テロを想定したスタジアムでの訓練は4回目。県警、鳥栖・三養基地区消防本部、市、サッカーJ2サガン鳥栖の運営会社「サガン・ドリームス」、スタジアムの警備を担う「ユニベールウエスト」、「日本語学校弘堂国際学園」から約90人が参加した。訓練は、サッカーの試合日にスタ