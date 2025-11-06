佐賀県伊万里市大川内町で10月25日、岳神社の秋の大祭が催された。麓の大川内山地区を出発した神輿（みこし）が1日かけて氏子が住む地域を巡行、今年の当番を務める吉田地区の約90人が、各地区で伝統の浮立（ふりゅう）を披露した。岳神社は平安末期の武将鎮西八郎為朝にゆかりがあり、大川内山の背後にそびえる黒髪山系の中腹に鎮座する。浮立は200年以上の歴史があるとされ、両地区に加えて正力坊、福野の計4地区が持ち回り