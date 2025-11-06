カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。同競技に罰金制度があることを明かした。吉田は「本日（6日）日本時間朝8時から、世界ランキング2位スイス代表ティリンゾーニとの対戦」と伝え、同試合が無料生配信されることを告知。「ピンマイクはフューチャーシート以外はサードとスキップのみしか着用しないのでみんなの声が聞こえてこない可能性もありますが