タレントの若槻千夏（41）が5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。走るのは苦手と言いながらも、「走るようにしようって決めている」というシチュエーションを明かした。この日のテーマは「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」。若槻は体力があると言いながらも「走るのは苦手」と告白。それでも「こういうバージョンが来たらは走るようにしようって決めていることがあるんです」と語った。