連日、各地で出没しているクマについて、『news zero』20年目の特別企画を5日から2夜連続でお伝えします。5日は、相次いでクマが出没するようになった理由に迫ります。調査にあたるハンターに密着取材する中で、取材班が実際に北海道でヒグマを目のあたりにする場面もありました。◇取材班は北海道砂川市で、いわゆるクマハンターに1週間密着。取材の中で実際にクマを目にすることに。取材で見えてきたのは「クマの生態」と